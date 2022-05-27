NEVÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü, bilimsel gezi düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından, Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAM) ve Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)’e bilimsel gezi düzenlendi.



Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Zübeyde Kumbıçak ve 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen gezi, ilk olarak DEKAM ziyareti ile başladı. Burada DEKAM Müdürü Prof. Dr. Vehbi Güneş tarafından merkez hakkında öğrencilere bilgi verildi. Ardından gruplara ayrılan öğrenciler, merkez bünyesinde yer alan Deneysel Ve Cerrahi Araştırma Birimleri ile Hayvan Üniteleri’ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.



İkinci olarak Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)’nde öğrencilere Öğr. Gör. Dr. Ayça Lekesizcan tarafından birim hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, merkezde yer alan cGMP Kök Hücre ve Gen Tedavi Laboratuvarları, Genom Araştırma ve Uygulama ve Proteomiks, Bitki Biyoteknolojisi, Metagenom Ünitelerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.



Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından gerçekleştirilen bilimsel gezi ile öğrenciler, teorik bilgilerini pekiştirmeleri yanında alanlarında gerçekleştirilen güncel çalışmaların uygulama basamaklarını da yakından görme fırsatı elde etti

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