‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar Projesi' öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı

Nevşehir Belediyesi’nin gönüllü eğitmenleri, ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar ‘ projesi çerçevesinde Kavak beldesindeki öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.



Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ‘’Sen de Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol’’ kampanyasında gönüllü eğitmenler eşliğinde ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar ‘ projesi bu hafta Kavak kasabası Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın katılımı ile gerçekleşti.



Öğretmenler, veliler ve Nevşehir Belediyesi gönüllülerinin katılımı ile düzenlenen etkinlikle resim boyama, geleneksel çocuk oyunları ve yarışmalar düzenlendi. Öğrencilere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından boyama kitapları hediye edildi.



‘Geleceğe Nefes Ol ‘Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Belediye Başkanı Savran, öğrenciler ile gönüllü eğitmenler eşliğinde okul bahçesine ağaç dikimi ile sonlandırıldı. ‘Geleceğe İz Bırak ‘ etkinliği çerçevesinde çocukların el izleri baskı ile tişörtlere alınarak okula hediye edildi.

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