Nevşehir’de aranan 2 şahıs yakalandı

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Nevşehir’de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan E.K. ile 'Kasten YaralamaHakaret' suçlarından hakkında arama kararı olan Y.C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

E.K. ile Y.C.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklandı.

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