Nevşehir’de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı

Nevşehir’de hafta sonu motosiklet, traktör ve servis araçları üzerinde trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir’de polis ekipleri 22 noktada toplam 53 ekip ve 145 personel ile motosiklet, traktör ve servis denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, 150 motosiklet, 29 traktör, 101 servis, 107 araç ve 617 şahıs kontrol edildi.

Kusurları tespit edilen 24 motosiklet, 5 traktör ve 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan denetlemelerde 2 aranan şahıs da göz altına alındı

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