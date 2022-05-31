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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de 18 kişi tutuklandı

İHA

Nevşehir’de 18 kişi tutuklandı

Nevşehir’de son bir hata içerisinde çeşitli suçlardan toplam 18 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında kasten yaralama olayına karışan Y.Ç. ve kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan V.M. olmak üzere toplam 7 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranması olan 26 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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