Omzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı Gören 'deli' sanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Omzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı Gören 'deli' sanıyor

İHA

Omzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı Gören 'deli' sanıyor

Almanya’da omzunda odunla sıra dışı spor yapan ve uzun mesafe koşan Mehmet Topyürek, Kapadokya tatilini de odunla yaptı. Topyürek'i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Almanya’da yaşayan ve dünyada ilk defa omzunda odunla koşan adam olarak tarihe geçen Mehmet Topyürek sıra dışı çalışmalarına gittiği yerlerde de davam ediyor. Yaz tatili için geldiği Kapadokya bölgesini gezerken de omzundaki odundan bir an olsun ayrılmayan Topyürek, 16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek olan 'Odunla Koşu' yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Almanya’da omzunda odun ile uzun mesafe koşularına katılan Topyürek; kafes dövüş sporlarında da Almanya 1.si ve Dünya 2. si oldu. 2015 yılından bu yana omzunda odunla en uzun mesafe koşma rekorunu da elinde bulunduran Topyürek, Kapadokya tatilini yaparken de odununu yanından ayırmadı. Kapadokya’da peribacaları arasında yalın ayak, omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistlerde şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekstrem sporuna başka bir ifade katmak istedim"
Yaptığı sporu sevdiğini aktaran Topyürek; “Ekstrem sporlar ile ilgileniyorum. Şu anda Kapadokya’dayım. Yaptığım iş pek anlaşılır bir cinden değil. Sırtımda odunla koşuyorum. Bu sporu uzun bir süredir Almanya’da yapıyorum. Şu an Kapadokya’ya tatile geldik. Vücudum her zaman spora meyilli ve her zaman spor istiyor. Ekstrem sporuna başka bir ifade katmak istedim. Bu sporu seviyorum. Her yerde yapmak istiyorum. Tatilde, insanların içinde, her yerde odunla koşmak istiyorum” dedi

Türkiye’yi temsil edecek
16 Temmuz'da Almanya’da düzenlenecek olan odun koşusuna da hazırlandığını söyleyen Topyürek; “Dünyada bu sporu ilk bulan benim. Bu nedenle bu sporun benimle bağdaştırılmasını istiyorum. Her zaman odunla maratonları koşuyorum. İlk olarak Almanya’da evimin önünde iki defa koştum. Bu koşulara birçok insan katıldı. Şu anda bu koşuyu büyütüp dünyaya tanıtmak istiyorum. Adımı İstanbul koşusuna da yazdırdım. İlk defa orda da odunla koşmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Topyürek; “2011 de Almanya’ da Muhaythai şampiyonu oldum. 2012 de ise Muhaythai Dünya 2.'si oldum. Bu spor bana yeterli gelmediği için maratonları koşmaya başladım. Bu koşularda bana yetmeyince odunla koşmaya karar verdim. 2015 yılından beri sırtımda odunla maraton koşuyorum” dedi. Sırtında odunla koştuğunu görenlerin şaşkınlık içinde kendisini seyrettiğini de sözlerine ekleyen Mehmet Topyürek; “İnsanlar ilk başta ne yaptığımı anlamıyorlar. Daha sonra benimle sohbet ettiklerinde bir sporcu olduğumu ve antrenman yaptığımı anlıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kapadokya bölgesinde omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistler de şaşkınlığını gizleyemedi. Topyürek’in bir süre ne yaptığını anlamaya çalışan Alman turistlerden Cathrin Chris; “Ben İngilizim fakat Almanya’da öğretmenlik yapıyorum. Bu adamı ilk gördüğümde deli sandım. Biraz çılgınca spor yapıyor” ifadelerini kullandı. Elena Chris de “Kapadokya’da ATV ile geziyorduk. Bir anda bu adamı gördük. Bizim için sürpriz oldu. Sırtında odunla ve çıplak ayakla koşmasından çok etkilendim. Bir anda deli olduğunu düşündüm. Çok çılgınca bir iş yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 18 kişi tutuklandı
NEVÜ’de ‘Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği’ paneli düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de ‘Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve ...
Şehir Tiyatrosu cumartesi günü sahnelenecek
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu cumartesi günü sahnelenecek
Nevşehir'de kadınlara özel sabah sporu başlıyor
YEREL HABERLER Nevşehir'de kadınlara özel sabah sporu başlıyor
NEVÜ’lü öğrenciler Kayseri Çocuk İzlem Merkezi’nde teknik gezide
YEREL HABERLER NEVÜ’lü öğrenciler Kayseri Çocuk İzlem Merkezi’nde ...
“Akşam Yemeği" tiyatro oyunu NEVÜ’de sahnelendi
YEREL HABERLER “Akşam Yemeği" tiyatro oyunu NEVÜ’de sahnelendi
Nevşehir’de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı
Nevşehir’de aranan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 2 şahıs yakalandı
2 bin 750 yıllık tarih kil tablet üresinde yaşayacak
YEREL HABERLER 2 bin 750 yıllık tarih kil tablet üresinde yaşayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.