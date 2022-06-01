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Nevşehir'de mahallelerinde içme suyu ana hattı yenileniyor

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 350 Evler Mahallesi ile Esentepe Mahallesi'ndeki içme suyu hatlarını besleyen içme suyu boruları yenileniyor.

Nevşehir'de mahallelerinde içme suyu ana hattı yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 350 Evler Mahallesi ile Esentepe Mahallesi’ndeki içme suyu hatlarını besleyen içme suyu boruları yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü şehrin dört bir tarafında kanalizasyon ve altyapı imalatlarına devam ediyor. Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin Mimar Sinan Caddesi ve Kandil Sokak’ta bulunan ve 350 Evler Mahallesi ile Esentepe Mahallesi’ndeki konut ve işyerlerinin abone bağlantılarını besleyen içme suyu ana hattı belediye ekiplerince değiştiriliyor.

Yapımı uzun yıllar öncesine dayanan ve sürekli arızaya sebep olan yaklaşık 650 metre uzunluğundaki hat üzerindeki eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borular döşeyen belediye ekipleri yeni hattı 2 Haziran Perşembe günü devreye sokacak.

Hattın zaman içinde yıpranan ve arızalara neden olan kısmında yapılan değişiklik sayesinde önemli ölçüde su kaybı önlenirken ihtimal arızaların engellenmesi ile emek ve zaman israfının da önüne geçilmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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