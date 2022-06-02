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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Kapadokya Kültürel Miras Festivaline ziyaretçi akını

İHA

1. Kapadokya Kültürel Miras Festivaline ziyaretçi akını

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen '1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ öğrencilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi iş birliği ile 12 Haziran tarihlerinde düzenlenen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ çerçevesinde Nevşehir’in şair, yazar ve ressamları, geleneksel meslek ustaları, yerel el sanatları ustaları, kamu ve özel müzeler, NEVÜ Öğrenci Kulüp ve Toplulukları, NEVÜ bölümleri, kadın kooperatifleri ile bazı özel sektörlerin yer aldığı tanıtım ve satış stantları açıldı. Üç gün sürecek festival boyunca festival alanında bulunan stantları ziyaret eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘kültürel miras’ temasıyla düzenlenen festivalle üniversiteşehir buluşmasının en güzel örneğini sergilediklerini söyledi. Aktekin bu çerçevesinde festival alanında açılan stantların, şehrin ve bölgenin kültürel değerlerinin tanıtılması, yaşatılması ve ekonomik değere dönüştürülmesinin en etkili yollarından biri olduğuna vurgu yaptı.
Rektör Aktekin daha sonra 13 Haziran tarihlerinde düzenlenen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ne katılarak destek veren şair, yazar ve ressamlara, geleneksel meslek ve yerel el sanatları ustalarına, kamu ve özel müze yetkililerine, NEVÜ Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına, NEVÜ bölümlerine, kadın kooperatifleri ile özel sektör temsilcilerine teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

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