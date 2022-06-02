‘Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne yoğun ilgi

Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne Nevşehir'de bin 130 öğrenci başvuru yaptı.



Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Şahin, "Nevşehir’imizde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi için toplam 1.130 öğrencimiz başvuruda bulundu. Sınav haftası nedeniyle başvuru yapamayan öğrencilerimiz için 10 Haziran'a kadar başvuru alınmaya devam edilecektir. Geleceğin Teknoloji Yıldızlarına sınavda başarılar dileriz. Ayrıca başvuru aşamasında işbirliği ve destekleri için de okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. ESınavda başarılı olan öğrenciler için 1718 Eylül 2022 tarihlerinde Uygulama Sınavı yapılacak. ESınav ve Uygulama Sınavında başarılı olan 160 öğrencimiz 15 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Nevşehir Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim almaya başlayacak" dedi.

Deneyap Türkiye’nin temel amacının, Türkiye’nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Şahin, "Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Türkiye’de, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onları ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemek üzere Nevşehir’de Deneyap Teknoloji Atölyesini hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

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