Yazar Mehmet Ercan, ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’nde öğrencilerle bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) gerçekleştirilen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ çerçevesinde Yazar ve Şair Mehmet Ercan ve orkestrası, şiir ve türkü dinletisi ile öğrencilerle buluştu.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ‘1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali’ devam ediyor. Festival çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından şiir ve türkü dinletisi programına ünlü Yazar ve Şair Mehmet Ercan ve orkestrası NEVÜ öğrencileriyle buluştu.



NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen programa Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, üniversiteni akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.



Programda Mehmet Ercan’ın seslendirdiği birbirinden güzel şiir ve onlara eşlik eden türküler katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

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