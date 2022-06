(Düzeltme) BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Masadaki her liderin kafasında farklı isim var” “Kılıçdaroğlu’nun aday olmasından daha doğal bir şey olamaz” “Türkiye seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkedir”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Masadaki her liderin kafasında farklı isim var” dedi.

Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın cenaze törenine katılmak üzere Nevşehir’e gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İl Başkanlığını da ziyaret etti.

İl Başkanlığına geçerken vatandaşlarla da sohbet eden Destici, Nevşehir İl Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Abdullah Çatlı deyince daha önce partimizde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Zeki Çatlı Bey’in valideleri muhterem anneleri hepimizin annesi Remziye annemizi de Hakk’a uğurladık mekânı cennet olsun. Çok sıkıntılar çekti, çok çileler çekti, daha önce defaten Nevşehir’e geldiğimizde kendisini ziyaret etmiştik elini öptük duasını aldık” şeklinde konuştu.

Gündeme dair soruları da cevaplayan Destici, “O masada altı kişi var. Tabii bir de masanın üstünde gözükmeyen ama masanın her tarafında olan yedinci bir ortak var. Oda PKK’nın siyasi uzantısı HDP. Bir de ABD Başkanı var onu söylemiyorum daha. ABD Başkanı Biden 'muhalefetteki dostlarımızla birlikte Türkiye’deki iktidarı değiştireceğiz' dedi. Dolayısıyla da aslında oda masaya müdahil. Özellikle büyükelçileri vasıtasıyla. Biliyorsunuz sık sık büyükelçi ile görüşmeler yapılıyor. Altılı masadaki bazı siyasi parti genel başkanları ve bir de görüntüde olmayan basından gizli masadaki bazı parti yetkilileri ile yine ABD büyük elçilerinin görüşmeleri var. Bunun için o masada kararın kolay verileceğini zannetmiyorum. O masada bulunan altı kişinin iradesinin tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Bütün söylediğim bu sebeplerden dolayı. Orada Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken mutlaka HDP, PKK’nın, ve ABD’nin görüşü dikkate alınır kanaatindeyim. Fakat şu andaki zahire göre baktığımızda yine altılı masadaki altı kişiyi değerlendirdiğimizde de o masadaki altı kişinin tamamının kafasında farklı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu tahmin ediyorum. Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak istiyor. Partisi onu aday göstermek istiyor. Kendi kurmayları onu aday olarak görmek istiyor. Doğrudur haklarıdır. Çünkü bu masanın oluşmasında kurulmasında en çok emek veren Kılıçdaroğlu olmuştur. O masanın lokomotif partisi en fazla oya sahip olan Partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘dir. Kemal Kılıçdaroğlu’nın aday olmasından daha doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bunların hepsinin kafasında farklı aday olduğunu düşünüyorum. Birisinin kafasında diyelim Mansur Yavaş var. Öbürünün içinde kendisi var, öbürünün içinde eski cumhurbaşkanı var. İşte hepsinin farklı adayları olduğunu düşünüyorum. Onun için aday konusunda uzlaşamadılar henüz ve onun içinde henüz adaylarını açıklamıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun seçim tarihi açıklansın ondan sonra adayımızı açıklarız şeklindeki beyanı tamamen bundan dolayıdır” ifadelerini kullandı

‘Seçimlerin en güvenli yapıldığı yer Türkiye’dir’

Seçimlerin en güvenli yapıldığı yerin Türkiye olduğunu da sözlerine ekleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamasında, “Türkiye seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Yani bunu çok seçim yaşamış çok seçime girmiş birisi olarak söylüyorum. Çünkü bir kere ilk dört partinin sandık görevlisi var. Seçime katılan bütün partilerin müşahitleri var. Ayrıca sandık başkanı var ayrı bir sandık görevlisi var yani bir seçim sandığının başında en az yirmi otuz tane görevli var. Türkiye’de seçimler güvenli yapılmaktadır. Özellikle 1950 yılından itibaren yapılan seçimlerden bu yana kadar bir şaibe olmamıştır" dedi.

‘Asgari ücretliye enflasyon farkı ödenmeli’

Destici, “Dün aynı zamanda enflasyon rakamları açıkladı. Tabii yıllık bazda enflasyon çok yüksek yüzde 72 73. Aylık bazda baktığımızda iki, üç seviyede. Bu rakamlar aylık bazda Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta da devam ederse yıllık enflasyon oranının çok hızlı bir şekilde aşağıya düşeceğini göreceğiz.

Temennimiz savaşın biran önce bitmesi ve her şeyin normale dönmesi. Bütün bunlara rağmen Türkiye’de kimler ekonomik sıkıntı çekiyor bu da önemli. Türkiye’de herkes ekonomik sıkıntı çekmiyor. Asıl ekonomik sıkıntıyı çekenlere sosyal destekler yok mu, var. Ama yeterli mi, yeterli değil. Elbette bu desteklerin bu sıkıntılı dönemlerde artırılması lazım. Ama destek vermekten ziyade ekonomik şartların normalleştirilmesi ve herkesin, en çok da gelir seviyesi düşük olanların alım gücünün yükseltilmesi lazım. Asgari ücrete yüzde elli zam yapıldı. Herkes bunu beğendi takdir etti. Şimdi Haziran sonu ilk altı aylık enflasyon ellinin üzerine çıkarsa aradaki farkın asgari ücretliye verilmesi gerekir. Verileceğine de inanıyorum, biliyorum” şeklinde konuştu.

“EYT 2023 yılında çıkacak”

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgilide bir çalışma olduğunu söyleyen Destici, “2023 başında onlarında taleplerini büyük oranda karşılanacağına inanıyorum. Bu konuda çalışmalar var. Bu kara dönem atlatıldıktan sonra 2023 başında çok daha büyük refah payları açısından çalışmalar yapıldığını, düşük maaş alan kesimlere bunun yansıtılacağını düşünüyorum” dedi.

