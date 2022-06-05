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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Mustafapaşa Manastır vadisi turizme kazandırılıyor

İHA

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla Nevşehir Valiliği, İl Özel İdaresi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi (KOP) başkanlığınca oluşturulacak olan 'Mustafapaşa Manastır Vadisini Turizme Kazandırma' projesi çerçevesinde yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.

Kapadokya Mustafapaşa Manastır vadisi turizme kazandırılıyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla Nevşehir Valiliği, İl Özel İdaresi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi (KOP) başkanlığınca oluşturulacak olan ‘Mustafapaşa Manastır Vadisini Turizme Kazandırma’ projesi çerçevesinde yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.
Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü Çağlak vadisinde protokol üyeleri ile birlikte yürüyüş yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, daha sonra Mustafapaşada bulunan Hayal Kütüphanesinde çalışmalar ile ilgili brifing aldı. Brifing sonrasında gazetecilere açıklama yapan Vali İnci Sezer Becel, “5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya bölgesinin önemli vadi yürüyüşü merkezlerinden biri konumundaki Çağlak Vadisi’nde yürüyüş yaptık. Topakoğlu konağı Mustafapaşa beldesinde önemli bir merkez. Birçok zenginliğe aslında ev sahipliği yapan müstesna bir köyümüz. Dünya Turizm Örgütü tarafından Mustafapaşa köyü en iyi turizm köyü seçildi 2021 yılında. Biz de bunu pekiştirmek ve tüm dünyaya Mustafapaşa köyünde Kapadokya Üniversitesi ile işbirliği halinde Gastronomi festivali yaptık, çok büyük ilgi uyandırdı. Bu da Mustafapa’daki hem tarihi ve hem de turistik güzelliklerini tanıtmak için yapılmış bir etkinlikti. Manastır Vadisi’nin turizme kazandırılması projesi aslında Mustafapaşa’daki zenginliklerin boyutunu görmek açısından önemli bir destinasyon. 10 hektarlık alanda yaklaşık 10 milyon TL bütçe ile yapılmış anlamlı bir proje. 2023 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz bu proje çerçevesinde 5 kilise restorasyonu, aşevi ve halı dokuma binasının restorasyonu yapılacak. Bu proje bölge için önemli bir proje olan Kültür Yolu proje ile çakışan proje. Her iki proje tamamlandığında yine Mustafapaşa'da devam eden Özel İdare olarak yaptığımız jeotermal su ile ısıtılacak açık havuz projesi. Bunlar tamamlandığında bu bölgenin Nevşehir için çok daha geniş destinasyon sunma açısından çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Bu projeleri yapmaktaki amaçlarımız turizmdeki çeşitliliği artırıp yeni alanlar oluşturmak. Bilinen bölgelerden biraz daha geniş sahalara yerel ziyaretçileri yaymak ve bölgeyi genişletmek” şeklinde konuştu. Ürgüp Şahin efendi köyünden başlayarak Avanos Çavuşin köyünde bitecek olan Kültür yolu projesi tamamlandığında 79 kilometrelik bir alanı kapsayacak. Kapadokya Alt Yapı Hizmet Birliği KAPHIP Başkanı Levent Ak da açıklamasında; “Mustafapaşa köyü mücavir alan içerisinde, Mustafapaşa Manastır vadisi bölgesinde başlattığımız bu proje özellikle Kapadokya’nın özellikle jeolojik yapısını ve peribacalarının oluşumunu gelen ziyaretçilere net olarak anlatacağımız bir alan. Bu bölge yaklaşık 10 hektarlık bir alanı kapsıyor. İçerisinde inanç turizmi, jeoloji, yer altı şehirleri ve halıcılık gibi bütün turizm faaliyetlerini içeren bir alan” ifadelerini kullandı.
Mustafapaşa köyünde yapımına başlanan Manastır vadisi düzenleme projesi tamamlandığında 5 kilise, 1 yer altı şehri, 1 halı müzesi, 1 aş evi, 1 çeşme, yöresel ürünler çarşısı, seyir terasları ve foto safari alanları oluşturularak turizme kazandırılacak.

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