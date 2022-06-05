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Nevşehir’de şiddetli yağış, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

İHA

Nevşehir’de şiddetli yağış, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Nevşehir’in bazı bölgelerinde etkili olan dolu ve yağmur yağışı tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabası ve Suvermez köyü, Acıgöl ilçesi ile Gülşehir ilçesine bağlı bazı köylerde yağış etkili oldu. Özellikle tarım arazileri büyük hasar gördü. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru beraberindeki heyet ile birlikte dolu ve sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgiler aldı. Nevşehir Valisi Becel, Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyü ve Acıgöl’de meydana gelen şiddetli yağış, dolu ve sel baskını nedeniyle etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sel baskınında can kaybı olmazken, AFAD, İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerince hasar tespiti ve su tahliye işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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