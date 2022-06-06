Nevşehir´de dolu ve sağanak etkili oldu

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de, akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Nevşehir´in Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez Köyü´nde sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Köye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar yaparak, su basan evleri vidanjör ile temizledi. Vali İnci Sezer Becel, şiddetli sağanak meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Becel, su baskınında can kaybı olmadığını belirterek AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince hasar tespiti ve su tahliye işlemlerinin gece boyunca devam edeceğini söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-06-05 23:59:40



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