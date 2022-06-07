Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 28,94 gram metamfetamin, 21,48 gram esrar, 6 ecstasy hap, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 5 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'ine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.K., M.A., M.G.D. ve B.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-06-07 16:48:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.