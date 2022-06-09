Nevşehir’de motosiklet kazası

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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, plakasız ve trafikten çekme belgeli olduğu öğrenilen motosiklet ile kasksız trafiğe çıkan sürücü, önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan sürücü hafif yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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