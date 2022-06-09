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Nevşehir’de motosiklet kazası

İHA

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Nevşehir’de motosiklet kazası

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, plakasız ve trafikten çekme belgeli olduğu öğrenilen motosiklet ile kasksız trafiğe çıkan sürücü, önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan sürücü hafif yaralandı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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