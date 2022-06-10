Kapadokya'da turizm uçuyor Balonla, ilk 5 ayda 180 bin turist uçtu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Mayıs ayında 75 bin turist sıcak hava balonlarıyla bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Slot hizmet merkezi tarafından uygun hava koşulları sağlandığı günlerde uçuş izni verilen sıcak hava balonları Mayıs ayında 23 gün havalandı. Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler yaptığı açıklamada 2022 yılının ikinci çeyreğine de yükselişle başladıklarını söyledi. Dinler; “Kapadokya balon sektörü olarak yılın ikinci çeyreğine beklentilerimizin üzerinde bir giriş yapmış bulunuyoruz. Uygun hava koşullarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izin verdiği günlerde Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık 40 gün uçuş yapılabildi. Bu turlarda yaklaşık 120 bin yerli ve yabancı ziyaretçi Kapadokya’nın güzelliklerini gökyüzünden keşfetme imkanı buldu. Önümüzdeki Haziran ve Temmuz aylarında özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın katılımıyla rekor bir seviye ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Kapadokya bölgesinde aynı anda birinci seferde 104 balonun, ikinci seferde ise 52 balonun kalkışına izin veriliyor. Mayıs ayında da yaklaşık 3 bin 500 uçuşun gerçekleştiği sıcak hava balon uçuşlarında 75 bin turist Kapadokya’yı gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Ocak Mayıs dönemlerinde ise sadece 80 gün yapılabilen uçuşlarda yaklaşık 9 bin balon havalanırken, 180 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı havadan izledi.

Havalanan sıcak hava balonları 45 dakika ile 1 buçuk saat arasında değişen sürelerde gökyüzünde süzülerek misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

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