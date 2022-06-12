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28 yıldır babasını arıyor Düğünden sonra kayboldu bir daha haber alınamadı Evlatları mezar mezar babalarını arıyor

İHA

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya köyünde evlatları, 28 yıldır kayıp olan babalarını arıyor. 1994'de kaybolan ve en son köyde yapılan bir düğünde görülen Mustafa Çekiç'ten 28 yıldır bir haber alınamadı.

28 yıldır babasını arıyor Düğünden sonra kayboldu bir daha haber alınamadı Evlatları mezar mezar babalarını arıyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya köyünde evlatları, 28 yıldır kayıp olan babalarını arıyor. 1994’de kaybolan ve en son köyde yapılan bir düğünde görülen Mustafa Çekiç'ten 28 yıldır bir haber alınamadı.
Kaybolduğu dönem 45 yaşında olan Mustafa Çekiç'in çocuklarının talebi üzerine Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı dosyayı yeniden açtı. 28 yıl önce Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyü yakınlarında yakılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimsesiz olduğu için Gökçetoprak köyü mezarlığına defnedilen cesedin Mustafa Çekiç’e ait olabileceği iddia edildi. O gün cesedi gömen köylülerin yer göstermesi üzerine savcılık iki mezarı açtırdı. Ancak mezar içinden küçük çocuğa ait olabileceği düşünülen kemik parçaları çıktı.

“En son düğünde görüldü”
Kaybolmadan önce bir yakınının düğününe katılan Mustafa Çekici en son gören akrabası Yusuf Deveci o geceyi anlattı. Düğünde Mustafa Çekiç ile bir süre sohbet ittiğini söyleyen Deveci; “O gün ben de düğün evine geldim. Dışarıda oturuyordu. Kısa bir süre sohbet ettik. Daha sora ben düğün evin geçtim. Gece saatlerinde bir anda elektrikler kesildi. Civar köylerde elektrik olmasına rağmen sadece bizim köyde elektrikler kesildi ve 45 dakika gelmedi. Ben de düğün evinden evime gittim. Mustafa Çekiç’in kaybolduğunu 2 gün sonra öğrendim. 28 yıldır ne ölüsü var ne dirisi. Evlatları büyüdü. Şimdi babalarından bir iz bulmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

“Annesi her gün yolunu bekliyor”
28 yıl önce kaybolan Mustafa Çekiç’in annesi de oğlunun geleceği günü bekliyor. Oğlunun kaybolduğu günden beri evinin penceresinde oturun anne Meryem Çekiç de her geleni oğlu sanıyor.

“Mezar taşına garip yazdılar”
Yakılmış halde bulunan cesedin kol ve bacaklarının olmadığını söyleyen Bahri Demir; “Bundan 28 yıl önce yakılmış bir ceset bulundu. O zaman savcılık geldi inceledi. Önce 25 30 yaşlarında bir kadın cesedi dediler. Daha sonra cesedin erkek cesedi olduğunu söylediler. Cesede kimse sahip çıkmadı. Biz de cesedi bulunduğu köye defnettik. Mezar taşına ‘garip’ yazarak bu mezarlığa defnettik” dedi.

"Olmayan mezara dua ediyoruz"
28 yıldır kaybolan babasından bir iz bulmaya çalışan Engin Çekiç ise; “Babamın kaybolduğu sıralarda Gökçetoprak köyünde bir ceset bulunmuş. Cesedin kimliği tespit edilemediği için buraya gömmüşler. Biz, babamızın cesedinin burada olduğunu düşünerek savcılığa müracaat ettik. Savcılık tarafından iki adet mezar açıldı. Ancak bulunamadı. Bu olayı öğrendiğimizden beri buraya gelerek dua ediyoruz” diye konuştu.

"Bize yanlış bilgi verdiler"
Babalarının kaybolduğu tarihte çocuk olduklarını ve hiçbir şey hatırlamadıklarını söyleyen Engin Çekiç de “Yıllardır bize babamın kendisinin gittiğini, anemi de gitmeden önce annesinin evine gönderdiğini söylediler. Biz yıllarca böyle biliyorduk. Ancak son yıllarda olayın böyle olmadığını öğrendik ve babamızı araştırmaya başladık. Babamızın 28 yıl önce bir düğünden derdest edildiğini ve bir daha görülmediğini öğrendik. Bunun üzerine savcılığa müracaat ettik. Savcılık da burada köylülerin gösterdiği iki noktada mezar açtırdı. Fakat mezarın babama ait olmadığı söylendi. Bu işin peşini bırakmayacağız. Babamızın akıbetini biran önce öğrenmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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