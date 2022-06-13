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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ'de 'çok sesli koro konseri’

İHA

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından Dr. Aslı Selmanpakoğlu şefliğinde çok sesli koro konseri gerçekleştirildi.

NEVÜ'de 'çok sesli koro konseri’

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından Dr. Aslı Selmanpakoğlu şefliğinde çok sesli koro konseri gerçekleştirildi.
Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, GSF Dekan V. Prof. Dr. Göksel Şimşek, Dış Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr Emre Üstün, Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı (ABD) Başkanı Doç. Dr. Burcu Özer Kılıç, Doç. Dr. Anıl Çelik, Arş. Gör Furkan Başalan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Türkiye’nin kültürel zenginlik dolu yedi bölgesinden seçilen türkülerin çok sesli düzenlemelerinin yorumuyla dinleyicilere ‘Türkiye’yi gezme' deneyiminin yaşatıldığı konser; yapılan teşekkür konuşmalarının ardından NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, GSF Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek’in ve katılımcı öğretim üyelerinin konserde görev alan koristlere teşekkür belgelerini takdim etmeleriyle sona erdi.

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