Geleneksel '2. babafest' 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen 'Baba Fest Festivali' 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Gazi Stadyumu’nda düzenlenecek olan festivalde babalar çocukları ile birlikte etkinliklere ve yarışmalara katılarak, doyasıyla eğlenecek.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir festival düzenlenecek. 'Baba Fest' adıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan festival 18 Haziran Cumartesi günü Gazi Stadyumu’nda yapılacak. Saat 16.00’da başlayacak olan festivalde babalar ve çocukları gerçekleştirilecek çeşitli etkinlik ve yarışmalara katılarak doyasıya eğlenecek. Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve babalarına sürpriz hediyeler dağıtılarak ailelere çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Festival çerçevesinde düzenlenecek yarışmaya çocukları ile birlikte katılacak olan babalara madalya ve ödüller verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.