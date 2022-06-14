Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Nevşehir’de uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Ürgüp'te operasyon düzenledi. Düzenlenen 3 farklı operasyonda M.A., D.K., F.Y. ve E.S. gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.A. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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