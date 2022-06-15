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Kapadokya Üniversitesi 'Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması' sonuçlandı

İHA

Kapadokya Üniversitesi 'Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması' sonuçlandı

Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, “Teknoloji ve İnsan” temalı öykü yarışmasına 53 şehirden 248 öğrenci, öyküleri ile katılım gösterdi.
Yarışmada dereceye giren eserler, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar’ın sunumlarıyla Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalından canlı yayınla açıklandı. “Teknoloji ve İnsan” konulu öykü yarışmasında, Seçici Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden Duru Çelikçi’nin “Başkaldırı” öyküsü birincilik, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden Seval Kuruşçu’nun “Beyne Büyüteç” öyküsü ikincilik ödülünü aldı. Yarışmada üçüncülük ödülünü ise “Peri mi Yoksa Bir Sinek mi?” öyküsü ile Tekirdağ Pakize Narin Anadolu Lisesinden Aleyna Cura elde etti.

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan, yayın sırasında yaptığı açıklamada, bu yıl için de yarışmaya ilginin beklenilenden fazla olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birçok ilinden yarışmamıza yoğun bir ilgi vardı. Toplam 53 şehir, 160 farklı liseden 248 öğrenci yarışmamıza katılım sağladı. Bu bizi son derece mutlu etti. Kapadokya Üniversitesi olarak söyleyecek sözü, kaleme alacak yazısı olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her bir öykü özenle kaleme alınmıştı. Tüm öyküleri hem biz hem jüri üyelerimiz okudu. Her yazılan öykünün şüphesiz ayrı ayrı değeri var. Ancak bir şekilde bir değerlendirme kriteri belirleyip dereceye giren öyküleri seçmemiz gerekti. Eser gönderen ve dereceye giren tüm öğrencileri yürekten kutluyorum” dedi.
Kapadokya Üniversitesi Geleneksel Liseliler Öykü Yarışmasında dereceye giren 20 eser kitaplaştırılacak ve öykü sahiplerine kitaplar hediye edilecek. Yarışmada birinciye iki bin, ikinciye bin 500, üçüncüye ise bin Türk lirası ödül verilecek.
Yarışmada dereceye giren eserler ise şöyle:
1. Duru Çelikçi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi), “Hissizleşen Dünyada İnsan Olmak”
2. Seval Kuruşçu (Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi), “Beyne Büyüteç”
3. Aleyna Cura (Pakize Narin Anadolu Lisesi), “Peri mi Yoksa Bir Sinek mi?”
4. Zeynep Çimen, (Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi), “Mavi Ölüm”
5. İpek Öner (İstek Atanur Oğuz Anadolu Lisesi), “Hoş Geldin Wallace”
6. Elif Üreyoğlu (Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi), “Kaybolmak”
7. Hayat Tekoğlu (Nazilli Fen Lisesi), “Mekanik Varoluş”
8. Andaç Margılıçlı (Gemlik Sınav Koleji Fen Lisesi), “Akıllı Şehir”
9. Elvan Sağlam (19 Mayıs Lisesi), “Küçük Kare Metal Kutu”
10. Havva Nur Yıldız (Naci Gökçe Anadolu Lisesi), “İkinci Bir Şans”
11. Nehir Ercan (Gaziemir Kent Koleji), “Robot Değil Gerçek Bir Dost”
12. Gökçehan Özdemir (Erzurum Anadolu Lisesi), “Virüs”
13. Hayrunnisa Yüncü (Siirt Türk Telekom Fen Lisesi), “Bin Aşamalı Süreç”
14. Ayşe Gök (Nafi Güral Anadolu Lisesi), “Yanılgıdan Kurtuluş”
15. Hamza Ensar Ünal (Özel Zübeyde Hanım Fen Lisesi)
16. Esma Nur Gündüz (Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İ.H.L Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu), “Aynadaki Medya”
17. Alparslan Yıldırım (Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi), “İnsan Ötesi”
18. Ravza Nur Girgin (Elit Ege Anadolu Lisesi), “Beyaz Lale”
19. Gizem Gökçebay (ManavgatSorgun Bahçeşehir Koleji), “Seçili Mahkûmasyon”
20. Nisa Acer (Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi), “Sessizliğin İçindeki Ses”

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