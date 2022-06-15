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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemikkıran: "Ak sevdamızla yolumuza devam ediyoruz"

İHA

Kemikkıran: "Ak sevdamızla yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, düzenlendiği basın toplantısında son yıllık süreçteki faaliyetleri değerlendirdi.

2021 yılında uygulamaya koydukları eylem planı ile gönüllere dokunmaya devam ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, “ AK Parti'nin, milli ve manevi dinamiklere bağlı kalarak, siyaseti bir ahlak ve irfan zemininde yürütüyoruz. Güçlü Nevşehir'i, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin teveccühü ile 2002 yılından bugüne iktidarda olmanın onurunu yaşayarak, gittiğimiz her yerde küçük büyük ayırt etmeksizin gönülden gönüle köprüler kurarak, Allah'ın izniyle 'Ak' sevdamızla yolumuza devam ediyoruz" dedi. Kemikkıran, “12 Haziran 2021 den bu güne kadar Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kollarımız, Merkez İlçe ve Yönetim Kurulları, İl genel meclis üyelerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde; hane ziyaretleri, engelli ziyaretleri, şehit gazi ziyaretleri, STK ve meslek odaları ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, yaşlı ziyaretleri, hasta ziyaretleri, taziye ziyaretleri, düğün ziyaretleri, önemli gün ve hafta ziyaretleri, camii dernek ziyaretleri, gençlik buluşmaları, amatör ve spor kulübü ziyaretleri, kurum ziyaretleri, pazarcı esnaf ziyareti, kuran kursu ziyareti, köy okulları ziyareti, rehabilitasyon merkezi ziyaretleri, sevgi evi ziyaretleri, berber ve kuaför esnafları ziyaretleri, SMMM ziyaretleri, avukat ziyaretleri, diş hekimi ziyaretleri, eczacı ziyaretleri, sigorta acentaları ziyaretleri, taksi durakları, diyetisyenler, mimarlar, elektrik mühendisleri, jeolojijeofizik mühendisleri, makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, peyzaj mimarları, harita mühendisleri, şehir plancıları, özel eğitim kurum ve kursları, sürücü kursları, veteriner hekimler, özel klinikler, fizik tedavi uzmanları, hemşire ziyaretleri, muhtar ziyaretleri gibi ziyaretler yaparak halkımızla birebir kucaklaştık, gönüllere dokunarak sorunlarını dinledik. Bundan sonraki süreçte de halkımızla iç içe olmaya özen göstererek amacımız doğrultusunda kutlu görevimize devam edeceğiz. Daha güçlü Nevşehir, daha güçlü Türkiye için mücadeleyi asla bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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