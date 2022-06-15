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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alt yapı çalışması tamamlanan yollar trafiğe açılıyor

İHA

Alt yapı çalışması tamamlanan yollar trafiğe açılıyor

Nevşehir'de alt yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapanan yollar yeniden trafiğe açılıyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan ve sıcak asfalt serimine başlanan 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan yolda incelemelerde bulundu. Savran, hafta sonu sıcak asfalt serimi tamamlanacak yolun yeni haftanın ilk günü trafiğe açılmasının planlandığını açıkladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak’ta devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte sıcak asfalt çalışması süren yolda yürütülen çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Savran, yolun hafta sonu asfalt seriminin tamamlanması ile birlikte yeniden trafiğe açılacağını kaydetti.
Şu anda şehrin birçok mahallesinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yürüttüklerini ve tüm çalışmaların planlamalar doğrultusunda hızla ilerlediğini ifade eden Savran, Kurban Bayramı sonrasında altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yapılacak bölgeler hakkında da bilgi verdi.
Savran, “Şifa Cami yanından başlayarak Sulusaray Kavşağı’na kadar uzanan yolda altyapı yenileme çalışmalarını bir süre önce tamamladık. Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulan yol boyunca gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt seriminde de önemli bir mesafe kat ettik. İnşaallah hafta sonu asfalt serimi sona erecek ve yolu yeniden trafiğe açacağız. 350 Evler Mahallesi’ndeki Gökkuşağı Sokak’ta ise altyapı çalışması sona erdi ve PMT çalışmalarını başlatıyoruz. Bununla birlikte Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi’nde de Kurban Bayramı öncesinde asfalt çalışmaları tamamlanacak. Sümer Mahallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Caddesi için de bayram sonrası başlayacak olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt serimi için gerekli planlamalarımızı yaptık. Nevşehir’de çok büyük bir altyapı ve sıcak asfalt hamlesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 160 bin metre karenin üzerinde bir sıcak asfalt yapacağız. Nevşehir için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin insanlarının daha güzel bir şehirde yaşamaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

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