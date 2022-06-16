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4. Uluslararası Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı başladı

İHA

4. Uluslararası Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve Aselsan, Arçelik, Hitachi ABB Power Grid, Lean Power Solutions, Fortis Alberta, TEİAŞ ve Innova gibi firmaların ve araştırmacılarının destek verdiği ’4. Uluslararası Küresel Güç, Enerji ve Haberleşme Konferansı' (IEEE GPECOM2022) başladı.
Yüz yüze ve çevrim içi olarak 17 Haziran tarihine kadar sürecek konferansın açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, konferans eş başkanları Prof. Dr. Stanimir Valtchev ve Prof. Dr. Rosario Miceli ile farklı ülkelerden bilim insanı, mühendisler, sanayi kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. Konferansın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Nüfus artışı ve ekonomik ihtiyaçlara bağlı olarak enerjiye olan talebin her geçen gün arttığı bilinen bir gerçektir. Rezervleri sürekli azalan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının araştırılması günümüzde en önemli konuların başında gelmektedir. Temel amaç günlük enerji ihtiyacını temiz ve çevre kirliliğini azaltan kaynaklardan sağlamak olmalıdır. Öte yandan, modern enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak ve enerji verimliliğini artırmak da yine çevre dostu alternatif kaynakların kullanılmasıyla mümkündür. Bu nedenle, enerjinin üretimi ve dönüştürülmesi alanlarında yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını önemsiyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak biz de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırmaları takip ederek güncel teknolojileri kullanmaya ve binalarımızın karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu tür enerji ile ilgili konuları ele alacak olan Küresel Güç Enerji ve Haberleşme Konferansı 2022’nin açılış konuşmasını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Konferans başkanlarına, hakemlere, teknik program komitesi üyelerine ve bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Konferansın ilgili araştırma alanlarında faydalı sonuçlar sunacağını umuyor, verimli ve başarılı bir konferans diliyorum” dedi.
NEVÜ MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı ise; “GPECOM konferansı 2019’dan beri her yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde IEEE teknik sponsorluğuyla düzenlenmektedir. Zorlu geçen iki yıllık Covid19 salgınının ardından tekrar yüz yüze görüşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. GPECOM2022’nin organizasyon komitesi, Portekiz’den Universidade Nova de Lisboa, İtalya’dan Palermo Üniversitesi ve Katar Üniversitesi’nden oluşuyor. Eş başkanlar Prof. Stanimir Valtchev, Prof. Rosario Micelli ve Prof. Atif Iqbal’a sürekli destekleri ve katkıları için en içten teşekkürlerimi sunarım. GPECOM konferansının alanında etkili bir toplantı olması için Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) ile olan işbirliğimizi sürdürüyoruz. Bu yıl konferansın teknik sponsorları IEEE, IEEE Industry Application Society, IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Power and Energy Society ve IEEE Power Electronics Society olarak belirlendi. IEEE GPECOM2022’nin amacı, güç elektroniği, enerji sistemleri, akıllı şebekeler ve haberleşme sistemleri alanlarındaki en güncel araştırma sonuçları paylaşma fırsatı sağlamaktır. Ayrıca, endüstri ve akademi arasındaki iş birliğini güçlendirmek de GPECOM konferanslarının temel amaçları arasındadır. Bu konferansta bize katılan Aselsan, Arçelik, Hitachi ABB Power Grid, Lean Power Solutions, Fortis Alberta, TEİAŞ ve Innova firmalarına ve araştırmacılarına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Konferans çerçevesinde; 40 ülkeden 377 yazar tarafından gönderilen toplam 119 adet bildirinin sunumları, 3 ayrı ders oturumu ve 7 ayrı davetli konuşma oturumu gerçekleştirilecektir. Konferansın düzenlenmesinde verdiği büyük desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu’na, konferans düzenleme kuruluna, yazarlara, hakemlere ve teknik program kuruluna bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konferans eş başkanları Prof. Dr. Stanimir Valtchev ve Prof. Dr. Rosario Miceli yaptıkları açılış konuşmalarında; salgın sürecinde ve sonrasında yaşanan gelişmelere, salgın ve savaşlar gibi küresel gelişmelerin mühendislik eğitimine, elektrikelektronik sektörüne ve bilimsel çalışmalara olan etkilerine yönelik konuşmalar yaparak; konferansın bilim camiasına bu dönemde daha önemli katkılar sağlayacağına değindi.

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