Nevşehir’de ekmeğe zam geldi

Nevşehir’de 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş oldu.
Fırıncılar ve Unlu Mamüller Perakende Satıcıları Esnaf Odası başkanlığından edinilen bilgiye göre; Nevşehir'de 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Artan maliyetler Nevşehir'de ekmek fiyatlarının da artmasına neden oldu. Fırınlara gönderilen fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş, 200 gram sade tekli Ramazan pidesi 3 lira 50 kuruş, Çiftli Ramazan pidesi 400 gram 7 lira, küncürlü simit (80 gram) 4 lira, içli pide yaptırma ücreti 50 kuruş, Nevşehir Simidi 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Ekmeğin zamlı fiyattan satışına 17 Haziran Cuma günü itibariyle başlanacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.