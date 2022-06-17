150 bin ton limon sevkiyatı devam ediyor Limonlar; Azerbaycan, Ukrayna, Romanya ve Bosna Hersek'e gidiyor

Nevşehir’in Ortahisar ve Kavak bölgesinde bulunan doğal soğuk hava depolarında bekletilen yataklık limonların iç ve dış piyasaya sevkiyatı devam ediyor.

Akdeniz bölgesinde, Ekim ayından itibaren hasadı yapılan limonlar Kapadokya bölgesindeki doğal soğuk hava depolarında yaklaşık 56 ay bekletildikten sonra iç ve dış piyasaya gönderiliyor. Depo işletmecisi Bekir Kök, “Kayadan oyma depolarda limonlar daha iyi sulanıyor. Bu nedenle doğal soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Limonlar ekim ayından itibaren gelmeye başlar. Yaklaşık 45 ay gibi bir süre burada bekletilerek sulanması sağlanır” dedi.

Limon İşleme Tesisi Müdürü Erol Aydın ise, “Narenciye ürünleri ülkenin lokomotiflerinden birisidir. Narenciyenin başında da limon ürünü gelir. Doğal soğuk hava depolarındaki ürünlerimiz, yaz aylarında depolardan çıkartılarak buradaki işleme tesisine gelir. Burada çeşitli aşamalardan geçmektedir. İçerisindeki sıkıntılı ürünler seçilir. Seçilen ürünler yıkanır, fırınlanır ve boylanarak ihracata hazır hale getirilir. İhracat olarak Azerbaycan, Ukrayna, Romanya ve Bosna Hersek olmak üzere diğer Balkan ülkelerine gönderiyoruz” diye konuştu.

Yıllık 5 bin ton limon işlediklerini söyleyen Aydın, “Bu bölgedeki depolar doğal kayalara oyulmuş soğuk hava depolarıdır. Elektrikli olan depolarda ürünler biraz nemini yitirmektedir. Doğal depolarda yüzde 30 oranında ürünler sulanır. Bölgemizde yaklaşık 150 bin ton limon depolanmaktadır. Mersin bölgesinden Kasım ayında kesilen limonlar, 7 milyon 500 bin kasa limon burada depolanır. Bu bölgedeki limonlar sadece yüzde 15 civarında fire verir” şeklinde konuştu.

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