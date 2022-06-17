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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

İHA

NEVÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi 20212022 eğitim öğretim yıllı mezunları, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan törenle diplomalarını aldı. Gerçekleştirilen törende; Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.
Mezuniyet programına, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ömer Çoban ve Dr. Gaye Deniz, Turizm Fakültesi Bölüm Başkanları, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, NEVÜ akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Turizm Fakültesi birincisi Mehmet Batuhan Polat’ın mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşmayla başladı. Polat; “Dört yıldır aldığımız eğitim, mesleki tecrübelerin yanı sıra hayata farklı gözlerle bakmayı öğretti bize. Eğitimimizi güzel bir şekilde sonlandırıyoruz. Bu süreçte bize yol gösteren bilgi ve tecrübelerini paylaşan saygıdeğer hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer yandan bizden maddi manevi emeklerini esirgemeyen değerli ailelerimize de buradan teşekkür etmek isterim. Sevgili mezun arkadaşlarım yeni bir sürece başlıyoruz. Zorluklardan ve çok çalışmaktan asla korkmayalım çünkü başardıklarımız önümüze sunulacakların nedeni olacaktır. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum” diye konuştu.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın ise; “Öğrencilerimizin hayatının belki en önemli aşamalarından birini yaşıyoruz. Bundan sonra yeni başlangıçlar onları bekliyor. Ailelerimizin bizlere emanet ettiği evlatlarını bu ülkeye layık olacak şekilde tam donanımlı olarak eğitmeye gayret ettik. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda üniversitemiz ve fakültemiz onların arkasında olacaktır. Öğrencilerimize, onları yetiştiren ailelerimize, akademik personelimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan ve bizden desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Semih Aktekin’e de şahsım ve fakültem adına minnettarlığımı ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.
Konuşmasına törene katılanları selamlayarak başlayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Şunu gururla söylüyorum ki; NEVÜ Turizm Fakültesi eğitim alanında Türkiye’nin en gözde fakülteleri arsındadır. Turizm sektöründe hizmet verecek, bu alana katkı sunacak yaklaşık üç yüz pırıl pırıl gencimizi bu gün mezun etmenin hem mutluluğunu hem de hüznünü yaşıyoruz. Çünkü her bitiş aslında bir başlangıç. Biz biliyoruz ki turizm toplumların dışarıya bakan yüzüdür. Dolayısıyla bu alanda üretilen hizmetin kalitesi, başkasının bize olan bakış açısını da etkileyecek. Değerli arkadaşlarım bu noktada çok önemli bir görev sizi bekliyor. Bu sektörde görev yaparken şunu unutmayın ki farklı kültürlerden ülkemize gelmiş insanlar sektörde sizin ürettiğiniz hizmetle bizi değerlendirecekler ve siz dışarıya bakan yüzümüz olacaksınız. Burada bir temel aldınız daha nitelikli hizmet üretmek konusunda kendinizi geliştirmenizi arzu ediyoruz. Öyle inanıyoruz büyük bir medeniyetin evladı olduğunuzu unutmadan kendi alanlarında sektöre en büyük katkıyı sunacak yerlerde görev alacaksınız. Sizlere gelecekti hayatlarınızda başarılar diliyorum. Sizleri yetiştiren kıymetli hocalarımıza da gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ve tabi yavrularımızı yetiştiren ailelerine de şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerine son verdi.
Konuşmaların ardından Turizm Fakültesi birincisi Mehmet Batuhan Polat, Fakülte ikincisi Kübra Orman ve Fakülte üçüncüsü İrem Gül Andırın’a hediyelerini Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in verdi. Sonrasında bölüm birincilerine hediyeleri Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ömer Çoban ve Dr. Gaye Deniz, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz tarafından verildi. Mehmet Batuhan Polat’ın mezuniyet yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından 20212022 eğitimöğretim yılında mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.
Mezuniyet töreni, öğrencilerin mezuniyet sevincini keplerini coşkulu bir şekilde havaya fırlatarak yaşamalarının ardından, fotoğraf çekimiyle son buldu.

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