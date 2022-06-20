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2. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sergi açılışı yapıldı

İHA

2. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sergi açılışı yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS 2022), seramik karma sergisi ile açıldı.

Avanos Güray Müzede düzenlenen ve Brezilya, Çin, Amerika, Mısır, Tunus ve Türkiye’den akademisyen ve sanatçıların yanı sıra, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim elemanları ile Avanos çömlek usta ve sanatçılarının eserlerinin yer aldığı serginin açılışı; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Avanos Belediye Başkanı C. Alper İbaş, Avanos İlçe Emniyet Müdürü Rafet Tokgöz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, akademisyen, sanatçı ve Avanoslu ustaların katılımıyla gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren serginin gerçekleştirilmesine destek veren ve eserleri bulunan akademisyen, sanatçı ve ustalara teşekkür etti. Aktekin, “Üniversitemiz Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyumumuza katkıda bulunan Avanos Kaymakamlığı ile Avanos Belediyesi’ne, bu güzel sempozyuma farklı ülkelerden ve bölgemizden katılan akademisyen, sanatçı ve ustalarımıza şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Bu sempozyumda ortaya koyulan bir birinden güzel ve değerli eserler gerek üniversitemiz yerleşkesinde gerekse Avanos İlçemizde kalıcı olarak yerleştirilerek sanatseverlerle buluşturulacak” diye konuştu.

İlçe olarak uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyumla birlikte akademisyen ve sanatçıları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Avanos Kaymakamı Olgun Öner ise, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Sempozyumun düzenlenme kurulunda bulunan NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu ve Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Bahadır Cem Erdem ise konuklara ve etkinliğe katkı sağlayan herkese özverili emeklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Aktekin ve katılımcılar daha sonra Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının müzik dinletisi eşliğinde sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. Yurtdışından 5 ve Türkiye’den 8 olmak üzere toplam 13 davetli seramik sanatçısının Avanos’ta ırmak kenarı alanında dış mekâna yerleştirilecek olan seramik uygulamalarını üretmeye başladıkları seramik eserler, Avanos’a ve NEVÜ yerleşkesine kalıcı olarak yerleştirilecek. NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencilerinin sanatçılara asistanlık yaparak kültürler arası kurulan bu köprüde yeni deneyimler kazandıkları sempozyum çerçevesinde sanatçıların sunumları, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilecek.
İlanda yapılan uygulamalar ise 27 Haziran 2022 tarihine kadar hafta içi her gün izleyicilere açık olacak.

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