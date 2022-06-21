Nevşehir’de kuvvetli yağış uyarısı

Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir merkez, Ürgüp, Acıgöl ve Derinkuyu çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışın yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıldı

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