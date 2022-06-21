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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

İHA

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir’de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 3. kattaki evlerinin camına çıkan Damla K. (4) aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damla K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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