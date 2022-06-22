5 ülkeden 13 seramik sanatçısı, hünerlerini Avanos’da sergileyecek Seramik sanatçıları Avanos’da buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu “UAUSS 2022” dış mekân çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Elemanı Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu “12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumunu gerçekleştiriyoruz. Sempozyumumuzu Güzel Sanatlar Fakültesi ve Avanos Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapıyoruz. Sempozyuma 13 sanatçımız katılıyor. Bu sanatçılarımızın 5 tanesi yabancı sanatçı. Brezilya, Tunus, Mısır, ABD ve Çin’den gelen sanatçılarımız var. Burada yapılan eserler Üniversite yerleşkesine ve Avanos caddelerine yerleştirilecek” dedi. NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem de, "Bu sempozyumu düzenleme amacımız hem Avanos’a katkı sunmak ve sanatın birleştirici yönünü ortaya çıkartmak. Seramik ve cam bölümü öğrencilerimiz bu çalışma sayesinde sanatçılardan bire bir öğrenmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Brezilya'dan gelen seramik sanatçısı Maria Cheung ise "Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Yaptığım çalışma Çin kültürü ve Çin mutfağı üzerine. Özellikle burada toprak kaptan yediğim yemek beni çok etkiledi. Onun içinde o yemek kabına benzer bir şey yapmaya çalışıyorum” dedi.

Bu tür sempozyumların, öğrencilerin yetişmesine büyük katkı sağladığını söyleyen Pof. Dr. Zehra Çobanlı “Öğnciler burada sanatçıların yöntemlerini ve tekniklerini uygulamalı olarak bire bir yaşıyorlar ve uygulamalı olarak öğreniyorlar. Ayrıca şehre olan katkısı da çok önemli. Uluslar arası sanatçılar daha önce görmedikleri ülkemizin kültürü hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu sempozyumlar ülkeler arası kültürel dostluk köprüsü oluşturuyor. Yerel sanatçıların uluslar arası sanatçılarla buluşması açısından da oldukça önemli bir çalışma” şeklinde konuştu.

Cam ve Seramik Bölümü 4 sınıf öğrencisi Halide Akgöz’de uluslar arası seramik çalıştayı ile mezun olmanın sevincini yaşıyor. “4 yılda çok güzel bir eğitim aldığını söyleyen Akgöz “bu sempozyum sayesinde dışarıdan gelen sanatçılar ile tanışma fırsatı bulduk. Ayrıca tekniklerini de öğreniyoruz” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu UAUSS 2022 dış mekân çalışmaları 26 Haziran tarihine kadar devam edecek.

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