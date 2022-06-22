Ortahisar Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabası'nda Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı.



Ortahisar Jandarma Karakol Komutanlığı açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri daha sonra Karakol bahçesine ağaç dikti.

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