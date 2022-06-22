Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda “Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü” hazırlık toplantısı

“Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü” anma programları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda istişare ve hazırlık toplantısı yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan başkanlığında düzenlenen toplantıya; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye ismini de veren ve bu yıl ölümünün ‘751’nci yıldönümü olan ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma programları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan çeşitli etkinliklere dair hazırlıklar ve çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından ve T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Anma Yılı’ ilan edilmesi münasebetiyle Hacı Bektaş Veli Anma Yılı’nın ruhuna uygun olarak düzenledikleri etkinlik ve çalışmalara değindi.

Bu yıl ki etkinliklere üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çolakoğlu, “UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde ve Nevşehir Valiliğimiz başta olmak üzere paydaşlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok program düzenledik. Bu çerçevede üniversitemize ismini de veren Hacı Bektaş Veli’nin kişiliği, yaşamı, düşünce dünyası, eserleri, öğretileri, yaşam ilkeleri, bunların çağrışımları ve günümüze etkileri gibi konuları kapsayan Türk Tarih Kurumu iş birliğinde ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği’ başta olmak üzere “Çevrim içi Panelller Serisi”, “Birlik ve Hoşgörü” Karma Seramik ve Cam Sergisi, NEVÜ akademisyenleri tarafından “Hacı Bektaş Veli Felsefesinin İnanç, Ahlak, Hoşgörü, Sevgi, Saygı ve Barış Öğretilerine Katkıları” konulu söyleşi, “Alevilik ve Kurban” ve “Klasik Türk Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik” konulu konferanslar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi iş birliğinde “Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması, NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde 1 milyon metrekare alan üzerinde ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hatıra Ormanı’ gibi birçok önemli etkinlikler gerçekleştirdik.

Bu yıl da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma programlarına Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği halinde her türlü düzeyde katkıya hazırız” diye konuştu.

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