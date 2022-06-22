Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda “Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü” hazırlık toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda “Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü” hazırlık toplantısı

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda “Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü” hazırlık toplantısı

“Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 751. Yıl Dönümü” anma programları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda istişare ve hazırlık toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan başkanlığında düzenlenen toplantıya; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye ismini de veren ve bu yıl ölümünün ‘751’nci yıldönümü olan ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma programları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan çeşitli etkinliklere dair hazırlıklar ve çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından ve T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Anma Yılı’ ilan edilmesi münasebetiyle Hacı Bektaş Veli Anma Yılı’nın ruhuna uygun olarak düzenledikleri etkinlik ve çalışmalara değindi.
Bu yıl ki etkinliklere üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çolakoğlu, “UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde ve Nevşehir Valiliğimiz başta olmak üzere paydaşlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok program düzenledik. Bu çerçevede üniversitemize ismini de veren Hacı Bektaş Veli’nin kişiliği, yaşamı, düşünce dünyası, eserleri, öğretileri, yaşam ilkeleri, bunların çağrışımları ve günümüze etkileri gibi konuları kapsayan Türk Tarih Kurumu iş birliğinde ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği’ başta olmak üzere “Çevrim içi Panelller Serisi”, “Birlik ve Hoşgörü” Karma Seramik ve Cam Sergisi, NEVÜ akademisyenleri tarafından “Hacı Bektaş Veli Felsefesinin İnanç, Ahlak, Hoşgörü, Sevgi, Saygı ve Barış Öğretilerine Katkıları” konulu söyleşi, “Alevilik ve Kurban” ve “Klasik Türk Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik” konulu konferanslar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi iş birliğinde “Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması, NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde 1 milyon metrekare alan üzerinde ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hatıra Ormanı’ gibi birçok önemli etkinlikler gerçekleştirdik.
Bu yıl da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi anma programlarına Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği halinde her türlü düzeyde katkıya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı
YEREL HABERLER Ortahisar Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı
5 ülkeden 13 seramik sanatçısı, hünerlerini Avanos’da sergileyecek Seramik sanatçıları Avanos’da buluştu
YEREL HABERLER 5 ülkeden 13 seramik sanatçısı, hünerlerini Avanos’da ...
Tiyatro Atölyesi’nde 2. Dönem kayıtları devam ediyor
YEREL HABERLER Tiyatro Atölyesi’nde 2. Dönem kayıtları devam ediyor
Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu
YEREL HABERLER Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt ...
Manchester City'i şampiyonluğa taşıyan İlkay, Kapadokya'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Manchester City'i şampiyonluğa taşıyan İlkay, ...
3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı
Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
Kapadokya’da 'Mülteci Günü' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kapadokya’da 'Mülteci Günü' etkinliği düzenlendi
Nevşehir'de Yaz Spor Okulları açıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de Yaz Spor Okulları açıldı
Makedonya ve Romanya’dan gelen ziyaretçiler Kayaşehir’de
YEREL HABERLER Makedonya ve Romanya’dan gelen ziyaretçiler ...
Nevşehir’de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kuvvetli yağış uyarısı
Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu
Kapadokya’dan hoş koku ve sağlık yayılıyor
YEREL HABERLER Kapadokya’dan hoş koku ve sağlık yayılıyor
2. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sergi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 2. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu ...
Alt yapısı tamamlanan yol yeniden trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Alt yapısı tamamlanan yol yeniden trafiğe açıldı
Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluşuyor
YEREL HABERLER Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklar ...
Kapadokya’da en çok Zelve Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da en çok Zelve Açık Hava Müzesi ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.