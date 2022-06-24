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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir, modern içme suyu altyapısına kavuştu

İHA

Nevşehir, modern içme suyu altyapısına kavuştu

Nevşehir’i modern ve güçlü bir içme suyu altyapısına kavuşturmak için milyonlarca liralık yatırım ile şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, gece Cevher Dudayev Mahallesi’nde yenilediği ana isale hattını devreye soktu. Belediye ekipleri, yeni hattın devreye sokulması için gece saatlerinde başlattığı çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.

Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan ve Kapalı Sebze Pazarı yakınlarındaki su deposundan gelerek şehrin 9 farklı mahallesindeki içme suyu hatlarını besleyen ana isale hattı, Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yenilendi. Ekonomik ömrünü tamamlayan borular nedeniyle sık sık arızalara neden olan ve şehrin büyük bölümünde su kesintileri yaşanmasına sebebiyet veren yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki hat, yeni nesil polietilen borularla değiştirildi.

Yenilenen hattın devreye sokulması sırasında yaşanan su kesintisinden dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmasını gece saatlerinde gerçekleştiren belediye ekipleri, sabahın erken saatlerine kadar yoğun bir mesai harcadı. Yaklaşık 50 kişilik Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekibinin 4 farklı noktada gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Belediye Başkanı Savran, “Nevşehir için durmadan çalışıyoruz. Cevher Dudayev Mahallemizde içme suyu ana isale hattımızı yeniledik. Daha öncede farklı noktalarda bu çalışmamızı gerçekleştirmiştik. Kısım kısım bu yenileme çalışmaları sürecek. Kurban Bayramı’na kadar bu yılki çalışmalarımızın 1. Etabını tamamlamış olacağız. Şu ana kadar 2000 Evler, 15 Temmuz ve 350 Evler Mahallelerimizde bir süre önce başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarımızı tamamladık ve sıcak asfalt serimini yaptık. Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde altyapı bitti ve sıcak asfalta başlıyoruz. Sümer Mahallesi Ali Efe Yolu Sokak, 20 Temmuz Mahallesi Nisa Sokak ve Cevher Dudayev Mahallesi’nin bir kısmında çalışmalar sürüyor ve buraları da bayrama kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Toplamda 70 bin metrekare asfalt çalışması bitmiş olacak. Bu yıl 160 bin metre karenin üzerinde sıcak asfalt yapacağımızı açıklamıştık. Bayram sonrasında da yine birçok noktada altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yapacağız. Biz bu şehrin altyapı problemi yaşamaması için çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bunla birlikte de geçtiğimiz yıllara oranla su arızalarında önemli bir azalmaya şahit oluyoruz. İnşallah ileri ki yıllarda bu sayılar daha da düşecek. Amacımız vatandaşlarımıza konforlu bir hayat sağlamak. İnsanların yaşadığı şehirde birlikte mutlu olmak için gösterdikleri çaba çok kıymetli. Biz bu çabanın öncüsü olmak istiyoruz. Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir şehirde yaşayacağız. Belediyemiz durmadan çalışıyor ve hizmet üretiyor. Dedikodudan, çekişmeden, nifaktan uzak bir şekilde biz çalışacağız. Bu şehrin birlik olmaya, çalışmaya, bu şehrin insanlarının birbirini sevmeye, saygı göstermeye ihtiyacı var. İnşallah bunu da sağlamaya çalışıyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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