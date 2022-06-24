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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KÜN’de ilk lisans mezuniyet töreni gerçekleştirildi

İHA

KÜN’de ilk lisans mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), ilk lisans mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Kapadokya Üniversitesi 20212022 akademik yılı mezuniyet töreni, Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde yapıldı. Lisans programlarını başarıyla bitiren bin 726 öğrencinin şed kuşanarak mezuniyet coşkusu yaşadı. Kapadokya Üniversitesi Mezuniyet törenine, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Buket Ergün, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Serdar Bayraktar, öğrenciler, öğrenci velileri, akademisyenler ve davetliler katıldılar. Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, törene çevrim içi olarak katılım sağlayarak öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Kapadokya Üniversitesi 2022 yılı okul birincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Gaye Saban, okul ikincisi Turist Rehberliği Uzaktan Öğretim Programı öğrencisi Zeliha Çiğdem Gündoğan ve okul üçüncüsü Mimari Restorasyon Programı öğrencisi Elif Kanbulat oldu.

Törene çevrim içi katılan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı yaptığı yazılı açıklamada “Mezuniyet törenlerinin her zaman kendisi için üzücü olduğunu belirtip, insanın yavrularının yuvadan uçmasının her defasında zor geldiğin” ifade etti.
Kapadokya Üniversitesi Mezunlarına seslenen Alatlı, “Çocuklar sizlerden Kapadokya’yı hissederken Türkiye’yi hissetmenizi istiyorum. Horasan’ı Ahi Evran’ı Şeyh Edebali’yi hissetmenizi istiyorum. Bir bütünün parçası olduğunuzu hissetmenizi istiyorum. Az sonra belinize bağlanacak kuşaklar Ahi Evran’ın kuşaklarıdır, oradan esen rüzgârı hissetmeniz, anlamanız gerekir” dedi.

Kapadokya’nın bir bütünün parçası olduğunu söyleyen Alatlı, “Kapadokya’nın bir ucu Horasan, bir ucu Mucur, bir ucu Bilecik’tir. Kapadokya Üniversitesinin bir faikiyeti varsa, kuşaklar arasında köprü olmaya talibiz. Gün gelir içinde yaşadığımız Nevşehir bile vazgeçer, Ahi Evran’dan biz vazgeçmeyiz. Sizin de bunu aklınızın bir ucunda tutmanızı ve bizlere yardımcı olmanızı istiyorum. Beklemeyin, ne yapılması gerekiyorsa yapın. Daha mutlu bir ülke için elinizden ne geliyorsa yapın. Hepinizle gurur duyuyorum, yolunuz açık olsun bir şeye ihtiyacınız olursa Kapadokya Üniversitesi olarak hep buradayız.” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Hakk’ı bilin ve liyakate saygı gösterin’

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptığı yazılı açıklamada, “Gururumuz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Alev Hocam bana çok güzel bir sözü hatırlattı. ‘Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı’. Sizler artık söz sahibisiniz, ağzınızdan çıkan her söz bundan sonraki hayatınızın evrelerini belirleyecek. İşte o söz bizler için çok önemli, yaptığınız her iş, söylediğiniz her söz Kapadokya Üniversitesine mal edilecek” dedi.

Bu sene ilk kez lisans mezunu verdiğini hatırlatan Karasar, “Mezunlarımıza her şeyi hakkettiklerini ve her zaman kendilerini değerli hissederek zamanlarını boşa harcamamaları ve asla ertelememeleri gerekir. Abes işlerle uğraşmayın, hakikate, akla, sağduyuya aykırı işlerle zamanınızı kaybetmeyin. Çok iyi yetiştiniz. Tüm donanımızın eksiksiz ama Hakk’ı bilmezseniz, liyakate saygı göstermezseniz hepsinin boşa olduğunu unutmayın. Allah yardımcınız olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin, hepinize başarılar diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

‘Kapadokya Üniversitesinin şehre kattığı değerleri ve yetiştirdiği öğrencileri görünce çok mutlu oluyorum’

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptığı yazılı açıklamada, “Kaymakam olarak Ürgüp’te göreve başladığımda Kapadokya Üniversitesi bir meslek yüksekokuluydu, şimdi üniversite oldu ve ilk lisans mezunlarını veriyor. Adım adım şehre kattığı değerler, yetiştirdiği öğrenciler ve bunların üstüne etrafına sosyal ve kültürel olarak kattıklarını görünce çok mutlu oluyorum. Biz burada bir üniversitesinin bir şehre neler kattığını ziyadesiyle hissettik. Bu bakımdan Alev Hocama teşekkür ediyorum, iyi ki buradasınız ve burada büyümeye devam ediyorsunuz.” dedi. Mezunlarımıza seslenen Maraşlı, “Öğrenmeye, okumaya ve kendinizi geliştirmeye her zaman açık olun.” diyerek konuşmasını bitirdi.

‘Ürgüp’ü öğrenci kenti yapmak istiyoruz’

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı yazılı açıklamada “Geçen sene pandeminin gölgesinde mezunlar verildiğini hatırlatarak, bu yıl örgün eğitim içerisinde öğrencileri misafir ettiklerini söyledi. Kapadokya Üniversitesinin ilk kez lisans mezunu verdiğini öğrenen Aktürk, “Üniversitemiz her geçen yıl büyüyor ve öğrenci sayımız artıyor. Bizler de istiyoruz ki Ürgüp Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle hem kentimizi hem ilçemizi daha nitelikli hale getirip, turizm kenti olmasının yanı sıra bir öğrenci kenti de yapmayı istiyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz Ürgüp’ten güzel anılarla ayrılsın. Mezunlarımızı tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum. Bizler için en büyük referans sizsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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