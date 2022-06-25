Kapadokya'da güzellik yarışmasının birincisi Kanadalı model



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki 'Global Model Of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' sonuçlandı. Yarışmayı, Kanadalı model Angel Bhathal kazandı.

Nevşehir'in Göreme beldesi Perili Ozanlar Vadisi'nde, 'Global Model Of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen yarışmacıların yer aldığı organizasyonda kostümlerle podyuma çıkanlar, geceye renk kattı. Yarışma direktörü Yuliia Pavlikova, Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Kapadokya bölgesinin böyle muhteşem ortamda seçici kurulumuz 30 finalist arasından en güzel olanı seçerek birincilik tacını takacak" diye konuştu.

Yarışmanın Türkiye organizatörü Serkan Cepheci ise "Bu tür kaliteli organizasyonlarla ülkemizin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Böyle muhteşem bir gecede jüri üyelerimiz bölgenin böylesine büyüleyici görüntüleri içerisinde birincilik tacını takacak adayımızı belirleyecektir. Böyle bir organizasyona sponsor olan tüm turizmcilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmada birinciliği, Kanadalı model Angel Bhathal elde etti. (DHA) DHA-Magazin Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-06-25 11:19:55



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