KPSS genel tekrar kampı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS genel tekrar kampı başladı

İHA

KPSS genel tekrar kampı başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından memur adayları için düzenlenen KPSS Genel Tekrar Kampı başladı. Ücretsiz olarak düzenlenen kampa 300’ü aşkın genç katılıyor.
Liseönlisans ve lisans öğrencilerine yönelik Pagem Akademi işbirliğiyle düzenlenen Nevşehir Belediyesi KPSS Genel Tekrar Kampı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. KPSS’ye girecek adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemelerini sağlayacak olan kampa il genelindeki KPSS’ye girecek olan tüm adaylar ücretsiz olarak katılabiliyor. 3 Temmuz 2022 Pazar günü sona erecek olan kamp her gün 09.3018.00 saatleri arasında yapılıyor.
Coğrafya, Anayasa ve Vatandaşlık Bilgisi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Genel Tarih ve İnkılap Tarihi başlıklarında gerçekleştirilen kampa katılmak isteyenler http://nevsehirbelediyesigenclikspor.com/ adresinden online kayıtlarını yaptırabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya’da havalı duş turistlerin hoşuna gidiyor ATV turundan dönen turistler hava ile temizleniyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da havalı duş turistlerin hoşuna ...
Rektör Aktekin, eğitimini dereceyle bitiren öğrenci ve ailesini makamında misafir etti
YEREL HABERLER Rektör Aktekin, eğitimini dereceyle bitiren öğrenci ...
Alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanan caddelerde sıcak asfalt serimi başlandı
YEREL HABERLER Alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanan caddelerde ...
Kapadokya'da güzellik yarışmasının birincisi Kanadalı model
YEREL HABERLER Kapadokya'da güzellik yarışmasının birincisi Kanadalı ...
Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon portalı açıldı
YEREL HABERLER Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon portalı ...
Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması Kanadalı model Angel Bhathal dünya güzeli seçildi
YEREL HABERLER Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.