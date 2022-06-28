Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

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Nevşehir’de trafik polislerine yakalanan ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre Ali Dirikoç Bulvarında polis ekiplerince durdurulan 50 AAK 722 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih M. ekiplerden kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan Fatih M. motosikletini durdurarak yakmak istedi. Fatih M., yakıt hortumunu kopararak motosikleti ateşe verirken, yanan motosiklet kısa sürede ekiplerce söndürüldü.

Motor sürücüsü Fatih M.'ye çeşitli maddelerden trafik cezası uygulanırken motosiklet ise çekici ile otoparka çekildi

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