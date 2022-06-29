Nevşehir'de çocuklar için tiyatro

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi(KAPEM)’de 812 yaş grubu çocuklar için Tiyatro ve Drama Kursu açılacak.



Gençler ve yetişkinler için düzenlediği mesleki eğitim ve hobi kursları ile binlerce kişiye ücretsiz eğitimler veren KAPEM, şimdi de çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Çocukların, kendini ifade etme, kendine güven ve problem çözme, iletişim becerileri, estetik takım çalışması ve dayanışma yönlerinde gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlenecek olan Tiyatro ve Drama Kursu için kayıtlar başladı. 8 12 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri kursta, rol, mimik, diksiyon, şan, ritim, dans, kostüm, temel oyunculuk, sahneleme teknikleri ve drama alanlarında eğitimler verilecek. Eğitimler sonunda yapılacak seçmelerde başarı gösteren çocuklar Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyunlarda rol alacak.

Sınırlı kontenjanla açılacak kursa katılmak isteyen çocukların aileleri www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurularını yapabilecek.

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