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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağış yaptılar, cezadan kurtuldular

İHA

Bağış yaptılar, cezadan kurtuldular

Nevşehir’de haklarında çeşitli suçlardan soruşturma başlatılan 8 şüphelinin dosyası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırma bürosunda çeşitli kişi ve kurumlara bağış yapmayı kabul eden şüpheliler ceza almaktan kurtuldu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; 'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından şüpheli K.Ö.; 4 bin TL SMA hastası D.D.E. için bağış yapmayı kabul ederek uzlaştı. Yine yapılan açıklamada 'Teksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan' haklarında işlem başlatılan A.B. ve O.D. de Mehmetçik Vakfı’na 500 TL bağışta bulundu. 'Sesli, Yazılı veya Görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan hakkında soruşturma açılan T.Ö. de Kızılay Nevşehir Şubesi'ne 2 bin TL bağışta bulundu. 'Tehdit, Sesli, Yazılı veya Görüntülü bir ileti hakaret' suçundan hakkında işlem yapılan Z.K. ise 26 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.
8 Şüpheli, 5267 sayılı CMK’nun ilgili maddeleri gereği uzlaştırma kanunundan yararlanarak haklarında verilen bağış kararlarını yerine getirerek, ceza almaktan kurtuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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