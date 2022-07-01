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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sona erdi

İHA

12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sona erdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi katkılarıyla, “Seramik Enstalasyon (Yerleştirme Sanatı), Seramik Heykel ve Duvar Seramikleri” temaları ile düzenlenen “12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS)” sona erdi.

Ana konsepti “Dış Mekan Seramikleri” olan, 5’i yabancı olmak üzere toplam 13 sanatçının katıldığı uygulamalı sempozyumda, sanatçılara NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri asistanlık yaptı. Sempozyum tamamlanmasının ardından sanatçı ve öğrencilere katılım belgeleri verildi. Çok sayıda sanatseverin ziyaret ettiği sempozyumun kapanışında konuşan NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, “Yoğun geçen sempozyum organizasyonunun oluşum sürecine katkı sağlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e, Avanos Kaymakamı Olgun Öner’e, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’a, Avanos seramik atölye işletmecileri olan değerli sponsorlarımıza, sempozyuma davet edilen kıymetli seramik sanatçılarına, emeklerini sonsuz aktaran NEVÜ öğrencilerine, Sempozyum Çalışma Grubu’nda yer alan Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya, Arş. Gör. S. Sevgi Ünkaracalar, Selma Sukayar Varol, Yelda Sarıkaya Erdem’e, NEVÜ idari ve akademik personellerine ve her zaman yanımızda olan Avanos çömlek ustalarına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.


Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Bahadır Cem Erdem ise, “Kültürler arası köprüler kuran, bilimsel ve sanatsal gelişime önemli değerler katan UAUSS, uluslararası platformda bizlere değerli bir vizyon kazandırdı. Sempozyumun boyunca, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi başarılı bir şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz. Sanatçı sunumlarının ve tuz pişirim çalıştayının da yapıldığı bu sempozyum; bilimsel, sanatsal, kültürel açıdan çok yönlü faydalar sağladı. Açık havada sanatçıların uygulamalarını gerçekleştirerek şekillendirdiği seramikler, üniversitemiz seramik fırınlarında pişirilerek Avanos’ta ve NEVÜ yerleşkesinde oluşturulan daimi sergi alanına montajlanarak sergilenecek” şeklinde konuştu.

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