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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da bayram rezervasyonlarında yoğunluk

DHA

Kapadokya'da bayram rezervasyonlarında yoğunluk


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 9 günlük bayram tatili için rezervasyonlar arttı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Temmuzda konaklama tesislerinde talep düşerdi. Fakat bayram tatili ile birlikte rakamların mayıs ve haziran ayına ulaşacağını düşünüyorum" dedi.
Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Kapadokya bölgesinde de 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile hareketlendi. Özellikle yerli turistler, tatile günler kala rezervasyon taleplerini iletti. 9 günlük tatil nedeniyle ciddi bir yoğunluk beklediklerini açıklayan KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya, müşteri çeşitliliği ile mayıs ve haziran ayını iyi geçirmişti. Bayram yoğunluğu da aynı şekilde sürüyor. Bayram tatilinin 9 gün olması, Kapadokya için çok ciddi bir avantaj. İç pazarda Türk misafirlerimizin de bayram tatilinde Kapadokya'ya geleceğine inanıyoruz. Rezervasyonlarda artışlar başladı. Temmuz'da konaklama tesislerinde talep düşerdi. Fakat bayram tatili ile birlikte rakamların mayıs ve haziran ayına ulaşacağını düşünüyorum" dedi. 
'EN GÖZDE DESTİNASYON MERKEZLERİNDEN BİRİ' 
Pandemi sonrası turizmin hareketlendiğini hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Başkanı Talip Aldemir ise "Turizm, Kapadokya bölgesinde ülkemizde olduğu gibi hareketli geçiyor.  Kurban Bayramı ile hem yerli hem misafirlerimiz tatili değerlendirmek için Kapadokya'yı tercih ediyor. Kapadokya bölgesi, Türkiye'nin en gözde destinasyon merkezlerinden biri oldu. İnşallah güzel bir Kurban Bayramı sezonu geçireceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-07-03 13:35:00

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