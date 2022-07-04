Nevşehir’de sürücü adaylarına son ders jandarmadan

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Nevşehir’de sürücü adaylarına son dersi jandarma ekipleri verdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Komutanlığınca '20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde, Nevşehir Valiliğinin oluru ile başlatılan, 'Aday Sürücülerine Son Ders Jandarmadan' projesi dahilinde aday sürücü olmaya hak kazanan sürücülere yönelik 'Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları' konusunda eğitim verildi.

Jandarma personeli tarafından verilen eğitime aday sürücü olmaya hak kazanan sürücüler katıldı. Eğitimlerin ileriki sınav dönemlerinde de devam edeceği belirtildi.

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