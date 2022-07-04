KAPEM'de akıl ve zeka oyunları kursu başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Kursu açılıyor.
KAPEM’de çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görseluzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan bir akıl ve zeka oyunları atölyesi olan Akıl ve Zeka Oyunları Kursu açılıyor.
714 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri kursta, Numbers, Qbitz, LookLook, Reversi, Küre, Triangle Game, Dizios, Pomela, Skippty, Qwirkle, Six, Whatzizz, Architecto, Mangala ve bunlarının yanında Matematiksel Akıl Oyunlarından Sudoku, Sihirli Piramit, ABC Bağlama, Apartmanlar ve benzeri olimpiyat oyunlarının eğitimi verilecek.
Eğitimler sonunda katılan tüm çocuklar sertifika sahibi olacaklar. Sınırlı kontenjanla açılacak kursa katılmak isteyen çocukların aileleri www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurularını yapabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.