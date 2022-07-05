Devlet yaşlıları yalnız bırakmadı Nevşehir'de yaşlıların temizlik ve kişisel bakımlarını valilik yapıyor Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 'hayata el veriyor'

Nevşehir’de 'Bir Medeniyetin İzinden Hayata El Ver Vefa' Projesi çerçevesinde merkeze bağlı köy ve beldeler de yaşayan 85 yaşlı vatandaşın başta sağlık olmak üzere temizlik ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçları düzenli aralıklarla karşılanıyor.

Nevşehir Valiliği tarafından Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen proje çerçevesinde oluşturulan ekipler yaşlı ve kimsesi bulunmayan vatandaşların ayaklarına giderek her türlü ihtiyaçlarını karşılanıyor. Ekipler, tespit edilen 85 yaşlı vatandaşı Kurban Bayramı öncesi evlerinde tek tek ziyaret etti. Ekipler bir taraftan yaşlı vatandaşların sağlık kontrollerini yaparken, bir taraftan da evleri temizledi, çamaşırlarını yıkadı. Projeyi İhlas Haber Ajansı'na anlatan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel “Projede çıkış noktamız, özellikle yapmış olduğumuz köy, mahalle ve hane ziyaretlerinde yaşlı, engelli, kimsesi olmayan bakım gerektiren vatandaşlarımızın varlığını görünce yapacağımız bu projenin faydalı olacağını düşündük. Bu çerçevede bunu projelendirdik. Şu anda seksen beş tane kimsesi olmayan yaşlı ve engellimize düzenli olarak destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Becel “Bu projenin içerisinde sağlık müdürlüğü, sosyal yardımlaşma vakfımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü var. Proje çerçevesinde 8 kişi istihdam ettik. Bu personellerimiz ev temizliğinin yanı sıra, çarşı market alışverişine kadar hizmetlerini yapıyoruz. İhtiyacına göre evlerine kadar berber ve kuaförü götürmek suretiyle ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün bünyesindeki psikologumuz ile de destek veriyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından evde sağlık hizmeti veriyoruz. İlaçların düzenlenmesi, tansiyon ölçümleri gibi hizmetleri de ayaklarına götürüyoruz. Ben bu projenin önemine inanıyorum. Bunun için başladık. Vatandaşlarımızın ayaklarına kadar giderek bu hizmetleri sunuyoruz. Şu an bu projeyi başlattık ama büyütme hedefindeyiz. Geri dönüşlerde son derece iyi, bu geri dönüşleri gördükçe sayıyı artırarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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