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Nevşehir’de ilk hububat hasadını Vali Becel yaptı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: “Hububat verimi 2022 yılında yüzde yüz on iki arttı”

İHA

Nevşehir’de ilk hububat hasadını Vali Becel yaptı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: “Hububat verimi 2022 yılında yüzde yüz on iki arttı”

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat gününde hububatın ilk hasadını Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptı.
Gülşehir İlçesine bağlı Yakatarla köyünde düzenlenen ilk hasat etkinliğine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş’in yanı sıra çok sayıda çiftçi katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada Nevşehir’in yüzölçümünün yaklaşık yüzde altmış beşinde tarımsal üretim yapıldığını söyledi. Vali Becel açıklamasında, “Hububat üretimi yıllar itibarıyla değişkenlikler göstermekte. Zaman zaman artışlar zaman zaman azalışlar göstermektedir. Ancak geçen sene ve bu sene iyi ekim alanlarında kıyasladığımız da çok ciddi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bu da ekiminde yaklaşık yüzde 4,6’lık bir artışla ekim alanımız 942 bin dekara yükselmiştir. Buğday ve arpa üretimi toplamda 1 milyon 600 yüz bin dekar alanda yapılmakta olup, bu alan toplam tarım alanımızın da yüzde kırk altısını oluşturmaktadır” dedi.
Hasatla ilgili bilgiler veren Yakatarla Muhtarı Derviş Yalçın “Bu yılki yağışlardan ve rahmetten dolayı köyümüzde verimli bir yıl yaşıyoruz. Rekoltemiz yüksek. Arpa hasadına başladık. Ortalama dekar başına 300 kilo ve üzerinde verim alıyoruz. Son birkaç yılla kıyaslarsak rekoltemiz çok yüksek. Son birkaç yılda kurak bir mevsim yaşadığımızdan dolayı çok fazla bir rekolte alamadık” dedi.

"2022 verimli geçti"
2021 yılında ülke genelinde yaşanmış olan kuraklıktan Nevşehir’in de etkilendiğinin altını çizen Vali Becel, “2021 yılında buğdayda dekarında 167 kilogram verim alınmışken, 2022 yılında artışın yüzde yüz on iki olması bekleniyor ve dekar başına 354 kg olmasını bekliyoruz. Yine dekarda alınan arpa vermesi 165 kilogramdan, yüzde doksan yedilik bir artış ile 325 kg olması beklenmektedir. 2021 yılında buğday üretimimiz 150 bin ton idi. 2022 üretim sezonunda yüzde yüz yirmi ikilik artışla 333 bin ton olması beklenmektedir. Yine arpa üretimimiz de 120 bin ton olarak gerçekleşmişti 2021’de. 2022 üretim sezonda arpa üretiminin yüzde seksen dokuzluk artışla 226 bin ton olması beklenmektedir” dedi.

“Anızları yakmayın, toprağı yok etmeyin”
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel çiftçilere de çağrıda bulunarak anızların yakılmamasını istedi. "En değerli dostumuz ve en değerli varlığımız olan topraklara bakıldığında o bize karşılığını vermekte hiç cimri davranmıyor" diyen Vali Becel, “Bazen çiftçilerimiz toprağı kullanırken toprağa karşı yeterli iyiliği göstermeyebiliyor. Özellikle hasattan sonra buğday arpa ekilen yerlerde anızların yakılması aslında toprak için son derece tehlikeli olan bir davranış. Toprağın içerisindeki, habitattaki bir çok değerli bakteriyi öldürmeye kadar götürebiliyor. Onun için biz geleceğimizi neslimizi koruyacak olan neslimizin devamı için önemli olan tarımı korumak noktasında topraklarımıza sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Programa katılan Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de yaptığı açıklamada, “Ekili alanlarımızın yüzde ellisinin tahıl olması bizim için önemli. Özellikle geçtiğimiz senelerdeki hem kuraklık, Covid 19 salgını hem de dünyada yaşanan Ukrayna Rusya krizinin tahıl üzerindeki baskısı çok artıyor. Allaha hamt olsun bu yıl verimli ve bereketli bir yıl geçirdik. Hasattaki yüzde yüzlük bir artış bizi mutlu etti. Tahılın, buğdayın ne kadar önemli ve stratejik olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kesilen kurban ve edilen dualarla sezon hasadına başlandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de biçerdöver ile ilk arpa hasadını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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