Kapadokya bayrama hazır Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: "Bayramda 33 bin misafir gelmesini bekliyoruz”

UNESCO dünya mirası liste yer alan, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra açık hava müzeleri, peribacaları, bir birinden ilginç vadileri, kiliseleri, yer altı şehirleri ile Türkiye’nin önemli kültür merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki turizmciler, bayramda gelecek misafirlerini beklemeye başladı. Bölge genelinde yaklaşık 33 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinde doluluk oranı da yüzde sekseni geçti.



"Unutamayacağınız bir tatil için masal kenti Kapadokya’ya gelin"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 9 günlük Kurban bayramı tatilinde, tatile çıkacak vatandaşları Kapadokya’ya davet etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Nevşehir ve Kapadokya bayram tatiline hazır. İlk altı ayda 1 milyon 412 bin ziyaretçi geldi. Bu en iyi yıl olan 2019 yılıyla kıyaslandığında çok yaklaştığımızı söyleyebiliriz. 2019’un ilk altı ayında 1 milyon 512 bin ziyaretçimiz olmuştu. Bölgemizde toplam 33 bin yatak kapasitemiz var. Şu an itibariyle otellerimizde doluluk oranı yüzde seksenler civarında. Bayramda bu sayının çok daha yukarıya çıkacağını biliyoruz. Her ne kadar Kapadokya bölgesinde 12 ay turizm olsa bile özellikle Temmuz ve Ağustos ayları bölgenin en yoğun olduğu aylar. Bu süreçte birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyoruz” dedi.



Vali Becel, “Bayramda herkesi Kapadokya’yı görmeye, peribacalarımızı, yer altı şehirlerimizi, vadilerimizi, unutamayacakları masal kenti Kapadokya’ya davet ediyorum” dedi.



"Transit konaklamalarda ideal bir konumdayız"

Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle rezervasyonlarda artış olduğunu söyleyen Turizmci Mehmet Dinler de yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesine gelecek misafirlere erken rezervasyon çağrısında bulundu. Dinler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramını 9 gün tatil ilan etmesiyle beraber Kapadokya otelleri için artan bir rezervasyon beklentisi içindeydik. Şu ana kadar geride kalan günler itibariyle artan talep beklentimiz gerçekleşti. Konaklama tesislerimiz an itibariyle yüzde seksen doluluk oranına ulaştı. Bayram yaklaştıkça doluluk oranının yüzde yüz olacağını öngörmekteyiz. Yerli ve yabancı misafirlerimizden ricamız rezervasyonları son dakikaya bırakmasınlar. Bayramda Kapadokya bir başka güzel. Bayramın tadına Kapadokya’da varsınlar. Tüm misafirlerimizi Kapadokya’ya davet ediyoruz. Ayrıca kurban bayramı tatilinde yurt içinde bir hareketlilik bekliyoruz. Doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye tüm hatlarda Kapadokya coğrafi konumuyla merkezde yer alıyor. Transit konaklamalarda ideal bir konumdayız. Transit misafirlerinizden ricamız rezervasyonlarını biran önce oluştursunlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.