NEVÜ’de ‘Milli Birlik ve İradenin Bir Yansıması 15 Temmuz’ konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri’ çerçevesinde ‘Milli Birlik ve İradenin Bir Yansıması 15 Temmuz’ konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen ve NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile üniversitenin akademik ve idari personelinin katıldığı etkinlikte, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yavuzer ‘Milli Birlik ve İradenin Bir Yansıması 15 Temmuz’ konulu konferans verdi. Tarihin pek çok döneminde ve dünyanın pek çok yerinde mevcut yönetimi devirmek ve yönetimi ele geçirmek amacıyla farklı yöntemlere başvurulduğunu ve onlardan bir tanesinin de ‘Darbe’ olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasan Yavuzer; “Cumhuriyet döneminde ülkemizde de çeşitli darbeler olmuş, bunun en son örneği de 15 Temmuz 2016’da yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan darbenin ve darbe kalkışmasının seyrinden hedefin yönetimi devirmek ve iktidarı ele geçirmekten ziyade ülkeyi bölüp parçalamak ve ülkeyi kaos ortamına çekmek olduğu anlaşılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve diğer yetkililerin her vesile ile dile getirdiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin egemenlik haklarına, birlik ve beraberliğimize, demokrasimiz ile Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine doğrudan ve açıktan bir saldırı gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimi ile hiçbir düşmanın ve düşman devletin dahi cesaret edemediği ve başvuramadığı bir alçaklığa başvurulurken, bu hain saldırılar yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı’ndan ekmek yemiş, asker ve polis kıyafetli hain teröristler tarafından yapılmıştır. Yine bu hain saldırıları devletin uçağı, helikopteri, tankı, topu, zırhlı araçları ve düşman için kullanılmak amacıyla alınan askeri mühimmat ve mermiler ile yapmışlardır” dedi. Yavuzer; “Darbe girişiminde devletin başı cumhurbaşkanımız ile devletin bekasını ve milletin can, mal ve namus güvenliğini sağlayan temel kurumlar hedef alınırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere karşı mücadelede kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilmiş Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Türkiye'nin Kablo TV ve tek uydu operatörü olan TÜRKSAT başta olmak üzere devletin temel kurumları bombalanmıştır” dedi.



"Cumhurbaşkanımızın çağrısı darbe girişiminin seyrini değiştirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlenen hain darbe girişimine karşı halkı meydanlara çağırmasının büyük etkisi olduğunu belirten Yavuzer; “Darbe girişiminin önlenmesinde en çarpıcı ve gecenin seyrini değiştiren açıklamayı 16.07.2016 tarihinde 00.38’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Uçakta iken cep telefonundan FaceTime üzerinden canlı yayına bağlanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı o konuşma ve verdiği mesajın kamuoyuna duyurulması gecenin ve darbenin seyrini değiştirmiştir” diye konuştu.



"Şehit Astsubay Halisdemir darbecilerin planlarını altüst etmiş ve oyunlarını bozmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma ve halkı meydanlara inmeye davet etmesinin yanı sıra darbe girişiminin başarısız olmasında en önemli faktörlerden birinin de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir olduğuna vurgu yapan Yavuzer; “15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren ve darbeciler tarafından şehit edilen şehit Astsubay Ömer Halisdemir de darbenin önlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu örnek davranışıyla Ömer Halisdemir canı pahasına darbecilerin planlarını altüst etmiş ve oyunlarını bozmuştur. Ayrıca darbenin bastırılmasında bir diğer etken ise Diyanet İşleri Başkanlığının tüm yurtta ve tüm camilerde gece boyunca belirli aralıklarla sela okutması ve halkı direnişe davet etmesidir” dedi.



"15 Temmuz Tarihe Altın Harflerle Yazılmış Bir Zaferdir"

Türk Milleti’nin tarih boyunca gerek içerden gerekse dışardan gelen birçok tehdit ve badireyi başarıyla atlattığını ve bu uğurda çok çetin mücadeleler verdiğini söyleyen Yavuzer; “Onlardan biri olan 15 Temmuz 2016 yılındaki mücadele milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış bir zaferdir. Türk Milleti, Devletinin ve milletinin bekası ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen tüm zorlukların üstesinden vatan sevgisi ve iman gücüyle gelmeyi başarmıştır. Aynı ruh, 15 Temmuz gecesinde ölüme meydan okuyarak tüm dünyaya Türk’ün gücünü ve iradesini bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.

Konferans Doç. Dr. Hasan Yavuzer’in konuşmasının ardından kendisine NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk’ün teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.