NEVÜ'de 'Arkeolojik Yüzey' araştırmaları başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları, Eminler Höyük ve Karaman Ovası’nda 2022 yılı arkeolojik yüzey araştırmalarına başladı.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Yalçın Kamış, Arş. Gör. Tuğçe Şener ve NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla, 2022 yılında yürütülecek çalışmalar Karaman Ovası’nın doğusunda yer alan yerleşimlerde yoğunlaştırılacak. Bu çalışmalarda, yeni yerleşimlerinin araştırılması ve bölgenin MÖ IIIII. binyıllardaki kültürel ve siyasal gelişimine ilişkin gözlemlerin zenginleştirilmesi hedeflenmekte. Volkanik Karadağ kütlesiyle Toros Dağları’nın Orta Anadolu platosuna açılan kuzey yamaçları arasında uzanan Karaman Ovası, Anadolu’da yerleşik yaşamın başladığı Neolitik Çağ’dan (MÖ 9600MÖ 5500) itibaren zengin arkeolojik veriler sunmaya başlayan bölgelerden biri. Anadolu’nun en eski devlet yapılarının şekillenmeye başladığı Erken Tunç Çağı’na (MÖ 30002000) ve yazıya dayalı kültürün yaygınlaştığı MÖ II. binyıla tarihlenen çok sayıda yerleşime sahip olan Karaman Ovası’nda 2016 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Yalçın Kamış başkanlığında yüzey araştırmaları başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Dr. Yalçın Kamış; “Karaman Ovası’nda yürüttüğümüz arkeolojik yüzey araştırmalarının odak noktalarından birini Karadağ’ın batısında, Eminler Köyü’nün bitişiğinde yer alan höyük oldu. 800x500 m boyutlarında bir alana yayılan yerleşim, Anadolu’nun en büyük höyüklerinden biri. Yerleşimde yürüttüğümüz çalışmalarda höyüğün 3 boyutlu modelini üretilerek yerleşimin tamamı sistematik ve ayrıntılı bir şekilde araştırdık. Bu araştırmalarımız sonucunda, Eminler Höyük’te yerleşimin Neolitik Çağ’da başladığını, ancak yerleşimin esas itibariyle Erken Tunç Çağı’nda geliştiğini ve bu dönemde Anadolu’nun en büyük yerleşimlerinden biri haline geldiğini tespit ettik. Eminler Höyük araştırmalarına paralel olarak Karaman Ovası’nın MÖ III. ve II. binyıldaki kültürel ve siyasal gelişiminin çözümlenmesini amaçlayan yüzey araştırmalarımızı ova geneline yaygınlaştırdık. Günümüze kadar Karaman Ovası’nda bulunan 40’tan fazla höyük ve yerleşimde çalışmalar yürütülerek bunların Eminler Höyük ile bağlantıları çözümlendi. Buna göre Eminler Höyük’ün büyümeye başladığı Erken Tunç Çağı’nda, Karaman Ovası’nda çok sayıda yeni yerleşiminin kurulduğu ve ovada yaşayan nüfusun önemli ölçüde arttığı anlaşıldı. Bu dönemde Karaman Ovası’nın merkezi yerleşimi haline gelen Eminler Höyük, bu konumunu MÖ II. binyıl boyunca korumuş ve dikkat çekici Hitit yerleşimlerinden birine dönüşmüştür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.